पुरुष खिलौना है

पुरुष खिलौना है

औरत के हाथों का

इस पार खड़ा हो

या उस पार खड़ा हो

-कुँवर

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एक घंटा पहले