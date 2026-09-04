मोहब्बत से भी

मोहब्बत से भी जलते हैं

जमाने में दिवाने

हाथ अपने ही लगते हैं

जब आग लगाने

-कुँवर संदीप सिंह

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एक घंटा पहले