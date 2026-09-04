मन से सारा मेल है

मन से सारा मेल है

और मन का सारा खेल है

मन अगर बिगड़ गया तो

सारा कुछ ही फेल है

-कुँवर

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एक घंटा पहले