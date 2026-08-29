ज्यादा लालच

जो ज्यादा लालच करता है

वह ज्यादा फँसता है

पहले तो खुश होता है

फिर जग उस पर हँसता है

-कुँवर

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एक घंटा पहले