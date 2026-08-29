जो चेहरा

जो चेहरा नजर डालने के लायक नहीं

उस चेहरे को बुरी नज़र कैसे लगेगी

जिसने ठगा सबको जो जाल में आया

उससे ये दुनिया भला कुछ कैसे ठगेगी

-कुँवर

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एक घंटा पहले