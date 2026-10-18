झूठ बोलने में

झूठ बोलने में घर पूरा

उस्ताद था वहाँ

सच जिसने भी बोला

वही गुस्ताख था वहाँ

-कुँवर

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एक घंटा पहले