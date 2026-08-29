गैरों से फुरसत

उन्हें नहीं गैरों से फुरसत

हम नहीं अपनों से खाली

नहीं मिल सकते अपने हाथ

न ही बज पायेगी ताली

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एक घंटा पहले