फँसना और बचना

फँसना और बचना दोनों ही

बड़ा मुश्किल होता है

इससे बच निकलने का सबमें

कहां स्किल होता है

-कुँवर

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एक घंटा पहले