एक म्यान के नाम

एक म्यान के नाम पर रखें

कुछ दो-दो तलवार

चतुराई से इस्तेमाल करें

एक का ही एक बार

-कुँवर

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एक घंटा पहले