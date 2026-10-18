एक कमाने वाला

एक कमाने वाला हो

खाने वाले हों आठ

कैसे अकेला दे पाएगा

उन आठों को ठाट

-कुँवर

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एक घंटा पहले