कंप्यूटर के प्रेमी

कंप्यूटर के प्रेमी

अब कर सकते हैं

राजभाषा से भी प्रेम

क्योंकि लिख सकते हैं

अब राजभाषा को भी

कंप्यूटर की मदद से

बड़ी आसानी के साथ

-कुंवर

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44 मिनट पहले