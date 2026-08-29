बना सकती है औरत

बना सकती है औरत

अपने को भी पराए को भी

मिटा सकती है औरत

अपने को भी पराए को भी

-कुँवर

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1 hour ago