हमें बेशक है आपसे मतभेद

हमें बेशक है आपसे मतभेद

किंचित नहीं उसका कोई खेद

बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा छेद

जिससे होकर सगे रिश्ते भी

पानी की तरह बह जाएं

-कुँवर

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एक घंटा पहले