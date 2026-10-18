आदर्शों की राह

आदर्शों की राह पर

प्रभु राम को मिला वनवास

आदर्श की राह पर

आनंद की मत करो आस

-कुँवर

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एक घंटा पहले