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रक्खा जगाकर रात भर

Sandeep Mehta

Sandeep Mehta

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                            आँख में चुभता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कर दिया सोना दूभर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात कल इक ख़्वाब ने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्खा जगाकर रात भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इस शहर, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उस शहर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई से कुछ बेख़बर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रात के तीजे पहर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे ले चला वो राह ऐसी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते नहीं हैं सब जिधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा जो मैंने ख़्वाब से 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ फिर रहे बेताब से 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलते हुए आफ़ताब से 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहते हुए सैलाब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुख़ ख़्वाब ने मेरा किया 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवाब कुछ गहरा दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने सजाया है मुझे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जग पराया है मुझे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग चिलमिलाती धूप है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही साया है मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चाहे मुझको तोड़ दे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ बीच में ही छोड़ दे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और डर की चुनर ओढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब भाग्य के संग जोड़ दे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गुम भले हो जाऊँगा 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटने न फिर भी पाऊँगा 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहूँगा जीवन-द्वंद्व में 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अफ़सोस बनकर आऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ ख़्वाब, मुझको राग दे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नींद को तू त्याग दे 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शक की गठरी छोड़कर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज हौसलों की आग दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा पाश और फ़राज़ ने 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ख़्वाब यूँ मरते नहीं 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मारकर इनको कभी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है आदमी उबरते नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात गहरी थी बहुत 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद मेरी उड़ गई 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाब ने ऐसा झकझोरा 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक राह मन में जुड़ गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वादा किया फिर ख़्वाब से 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटने न मैं दूँगा कभी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो तुम ज़रूरी आँख को 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो पाँव को जैसे ज़मीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ख़्वाब की जो डोर है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका न कोई छोर है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों से खींचे जा रही 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-पतंग पुरज़ोर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है ज़िंदगी इक ख़्वाब-सी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़्वाब जैसी ज़िंदगी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ख़्वाब मिटने दूँ नहीं, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ख़्वाब मिटने दूँ नहीं, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ख़्वाब मिटने दूँ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- संदीप मेहता ‘दीप’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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