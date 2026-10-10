मेरी कहानी का अभी आख़िरी पन्ना नहीं।

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samarth dalela

samarth dalela

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कोई साथ नहीं, फिर भी चलना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर ख़ुद ही ख़ुद को सँभलना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों में काँटे, आँखों में सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ुद के लिए ही ख़ुद को बदलना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको अपना दर्द सुनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का हर बोझ मुझ पर गिराना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उनका मन हल्का हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किसने मुझसे हाल पूछना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी ख़ुशियों में मुस्कुराता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके ग़म को अपना बनाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरी आँखें भर आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चुपके से आँसू पी जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी बातों से दिल दुखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अपना भी पराया लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सबके लिए वक़्त निकालता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा वक़्त किसी को नहीं मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ुद से एक वादा करना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को ताक़त में ढालना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छोड़ गए अँधेरी राहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके बिन भी आगे बढ़ना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अँधेरा, कल उजियारा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा भी एक दिन सितारा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भले ही कोई साथ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मेरा भी वक़्त हमारा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अब किसी से शिकायत होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न झूठी उम्मीदों की आदत होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपना है, वो साथ निभाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाक़ी सबसे बस दूरी होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं टूटूँगा, लेकिन बिखरूँगा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलों से डरकर ठहरूँगा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे लाख अकेला छोड़ दे ज़माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ख़ुद की नज़रों में गिरूँगा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरी आँखों में पानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मेरी जीत की कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भले ही तन्हा हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मेरी भी अपनी निशानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन ये दिन भी बदल जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सूने रास्ते सँवर जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन ख़्वाबों को दबाया है मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़्वाब भी एक दिन सच हो जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अकेले चलना सीख लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद पर भरोसा करना सीख लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया ने चाहे साथ न दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ख़ुद का हाथ थाम लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई साथ नहीं, तो क्या ग़म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सीने में अब भी दम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अकेला हूँ, कल चमकूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मंज़िल मेरा अगला क़दम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकेला हूँ, मगर हारा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता मुश्किल है, पर किनारा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरी ख़ामोशी को कमज़ोरी न समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कहानी का अभी आख़िरी पन्ना नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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