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वर्दी की गरिमा पे दाग न लगना चाहिए,

संजय एम

संजय एम

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                            रक्षक ही बन बैठे भक्षक!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस थाने में सुरक्षा की उम्मीद ले आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं इंसानियत शर्मसार करने हो आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस वर्दी पर विश्वास जताया था उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी 'वर्दी' पर सवालों की बौछार आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं पति के अत्याचारों से बचने की आस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून के दरवाजे पर न्याय की तलाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा पुलिस उसे "सुरक्षा" प्रदान करेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, आरोपों ने व्यवस्था की पोल खोली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस हाथ में 'कानून' की जिम्मेदारी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या? उसमें ऐसी भी कोई लाचारी थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जनता का रक्षक बनकर रहना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कम्बख्त आरोपों के घेरे में खड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्दी की गरिमा पे दाग न लगना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षक को कभी भक्षक न बनना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाने की चौखट पे जब विश्वास टूटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आमजन का कानून से भरोसा उठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(संदर्भ-गम्हरिया थाने में भी बहू-बेटी असुरक्षित)
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संजय एम तराणेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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