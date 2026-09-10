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जिंदगी ने कुछ इतना अच्छा किया

Saif Khan

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                            जिंदगी ने कुछ इतना अच्छा किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मांगे सब कुछ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत भी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन्नत भी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी कामयाबी के साथ थोड़ी हिम्मत मिली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरज़ू सबकी बढ़ती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर, अब धीरे-धीरे दब रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तले आरज़ू के घट रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी कमज़ोर ये कहानी हो जायेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है कब मुकम्मल ये हो जायेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार नये सपने सजते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के कई लम्हे बनते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिगड़ते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी फटकार से पूरा दरिया बहा देती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह में ये जता देती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी नाजुक मेरी जिंदगानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्हों में ही इसे निपटा देती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाबों के कारवां में चलती जा रही हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों में बढ़ती जा रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन कुछ कर दिखाऊंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मुंह पे ताला लगाऊंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में बैठ बस खुद को खुश करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जहाँ को रोशन बनाऊंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आयेगी सबकी बारी सपने सबके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सजाऊंगी सब को सपने फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दिखाऊंगी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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