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आख़िरी पन्ने के बाद

Sahil

Sahil

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किताब का आख़िरी पन्ना पढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कुछ देर चुप बैठा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी खत्म हो चुकी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मन में एक सवाल बाकी था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सचमुच हर कहानी का अंत होता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग कहानी से चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उनके शब्द रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उनकी परछाइयाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत देर तक साथ चलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ सपने…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पूरे न होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें बदल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने किताब बंद कर दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में खामोशी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से आती हल्की-सी रोशनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बंद किताब पर ठहर गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी मेरी नज़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी पन्ने के बाद पड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खाली पन्ने पर गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उसे छुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिल्कुल खाली था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई तारीख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शब्द।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक खाली पन्ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी का असली अंत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली शुरुआत थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कलम उठाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार किसी और की कहानी नहीं लिखनी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ बचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ टूट गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो कुछ अभी बाकी था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे लिखना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पहला शब्द लिखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बस किताब बदल लेती हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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