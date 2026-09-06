संयम और सीख

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SACHIN PANDEY

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                            राज दिल का बताना नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी को जताना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंधियों ने बग़ावत की ठानी यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दिया यूँ जलाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया वाले तमाशा बना देंगे फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में दिल लगाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने रोते हुए को हँसा तो दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्क आँखों में लाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुफ़्त में ही लुटा दी वफ़ा हमने भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोल इतना गिराना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्ती के मुखौटे बहुत हैं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ यूँ ही मिलाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात बिगड़ेगी जब भी ज़ुबां खोलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह लब हिलाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म अपनों ने ही जब दिए हैं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़ैर पर हक़ जमाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जगह कद्र एहसासों की ही न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस गली लौट जाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईनों से शिकायत करें किसलिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से नज़रें चुराना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बस्ती ही काफ़ी है जीने को अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर सारा बसाना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज दिल का बताना नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी को जताना नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सचिन पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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