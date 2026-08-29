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                            रक्षक छत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत पर बहती सुहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा का मज़ा लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह और शाम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान की सुंदरता देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूबसूरत पक्षियों और दूर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे-भरे पेड़ों को देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आनन्द से पतंग उड़ाके ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बच्चो को मस्त होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैदान मे खेलते हुये देख ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग नयी ऊर्जा पाते है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर छत मदद माँगने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह भी हो सकती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेपाल में अनेक लोग ग्लेशियर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फटने से त्रिशूली नदी में आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक बाढ़ के कारण ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे पानी के लहरो से बचने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिए घर की उपरी मंज़िल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की छत पर चले गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों का खाना, पानी और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीमती समान सब बाढ़ के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी और कीचड़ में बह गए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हेलीकॉप्टर से आ रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहत टीमों का ध्यान खींचने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिए हवा में लाल कपड़ा लहरा रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुबीर कुमार भट्टाचार्य
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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