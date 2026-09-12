आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   हिंदी कविता
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"दुखों का कारण"

RUPESH KUMAR

RUPESH KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            छोड़ो इंसानों कल की बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए दौर में निभाओ एक दूसरे का साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाता हूं दुखों का कारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके वजह से होगा दुखों का निवारण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख तो अपना हम सफर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख तो जिंदगी का एक कहर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख और दुख आता जाता रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कि हर पल मौसम बदलता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्तमान की चिंता छोड़, भविष्य में डूब जाते हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कि पतझड़ ऋतु में पत्ते सूख जाते हों ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्तमान में लोग जीना नहीं चाहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बीते हुए समय को याद कर पछताते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन इन्हें समझाएगा? जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार जब तुम वर्तमान में जी पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालच छोड़ खुद पर भरोसा करना सीख ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार तू अपनी मेहनत का स्वाद चीख ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तू देख तेरी जिंदगी बदल जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश होने से तुझे दुनिया नहीं रोक पाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वेष करना छोड़ दे,सुख अपने आप मिल जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जिंदगी में भी वो गूल खिल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर नहीं तू अपनी जीवन में किसी की निंदाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखों से दूर रहेगा इसी में है तेरी भलाई।........ 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रुपेश परदेशी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree