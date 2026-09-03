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तुम कैसे हो?

Rupa Kumari

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                            तुम कैसे हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पूछती हूँ, "अक्सर तुम कैसे हो?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक उम्मीद के साथ कि वो कहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मैं ठीक, तुम बताओ।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं बता दूँगी, "मैं ठीक नहीं हूँ।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सब बता देती हूँ, इस उम्मीद में, कि कोई समझेगा मेरी मनोदशा, मेरे दुःख, मेरी तकलीफें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देगा कोई समाधान, सहारा और सलाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यकीन मानो, ऐसा कोई नहीं है..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें सुनेगा..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हे सुनेगा वो, तुम पर हँसेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुमसे जुड़ेगा ,वो तुमको जंचेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई होंगे जिनकी ज़रूरत बन जाओगी तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत पूरी होते ही बे-ज़रूरत हो जाओगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
" फिर मेरी किस्मत बुरी है,"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सोच कर फिर सब कुछ सह जाओगी तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए, तुम पूछना हर रोज खुद से  से कि..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी हो तुम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर पाना की ठीक नहीं हो....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चूम लेना अपनी हथेलियों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहला लेना प्रेम से  खुद के गाल, बाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देना एक थपकी प्रेम की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कहना ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"एक दिन सब ठीक हो जाएगा।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यकीन मानो एक दिन सब ठीक हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रूपा  कुमारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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