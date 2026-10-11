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भ्रम की माया मन को बड़ी

Rudraksh Tandel

Rudraksh Tandel

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                            कहवत-कहवत होत क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उलझत जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम को सहारा लेको तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम जीवन दे सुलझाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय की गाथा सब सुनत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय न किसि को भाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम में रहवत सब सुखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निकला, वो कुछ कर दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना जीवन को समझाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम की वो परिभाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझावत है भ्रम हृदय को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवत है बस आशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाब का जाला डाल के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम मनको बहुत बहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिता पर लाकर छोड़त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर-दर ठोकर खिलवाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समझे इस भ्रम का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा भयानक जंजाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़े जीवन मे वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम की साज़िश टाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस्तेमाल करे जो भ्रम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच-समझकर आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम को वापर करत सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम बनो उसकी ढाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल से कइयों बचत न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम बड़ा विकराल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवनपर्यंत साथ रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुनत रहे वो जाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम की माया मन को बड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुखी-सुखी सी भाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम की माया मनुष्य को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत की नींद सुलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काया-माया मन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझो, समझ न आवे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख का प्याला होत भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की झील है लागे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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