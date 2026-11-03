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फिर मुस्कुराएगा ,फिर लहराएगा अपनो के संग ,फिर वक्त बिताएगा

Roshan Vats

Roshan Vats

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                            उस फल वाले वृक्ष को देखो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे फलों से लदा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप खड़ा है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना लदा है ,उतना झुका है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना ज्यादा हरा भरा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछियों का घर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा वह बना है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहगीरों को मिलती हिम्मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका छाया घना है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पैदा हुआ , बड़ा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मिट्टी को पकड़ा हुआ है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना शान्त , एकदम चुप ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदद के लिए तत्पर खड़ा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी सूख जाएगा एक दिन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखकर भी काम आएगा सबके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद जैसे पेड़ , फिर से बना के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सामने आएगा एक दिन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मुस्कुराएगा ,फिर लहराएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनो के संग ,फिर वक्त बिताएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए फिर मिट जाएगा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुद के लिए कुछ नही चाहेगा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अपने अस्तित्व को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा कायम रख पाएगा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रोशन वत्स
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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