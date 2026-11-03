फिर मुस्कुराएगा ,फिर लहराएगा अपनो के संग ,फिर वक्त बिताएगा

उस फल वाले वृक्ष को देखो ,

कैसे फलों से लदा ,

चुपचाप खड़ा है ,

जितना लदा है ,उतना झुका है ,

कितना ज्यादा हरा भरा है ।



पंछियों का घर भी,

हमेशा वह बना है ,

राहगीरों को मिलती हिम्मत,

उसका छाया घना है ।



जहाँ पैदा हुआ , बड़ा हुआ

उस मिट्टी को पकड़ा हुआ है ।

कितना शान्त , एकदम चुप ,

मदद के लिए तत्पर खड़ा है ।



ये भी सूख जाएगा एक दिन ,

सूखकर भी काम आएगा सबके,

खुद जैसे पेड़ , फिर से बना के ,

फिर सामने आएगा एक दिन ।



फिर मुस्कुराएगा ,फिर लहराएगा

अपनो के संग ,फिर वक्त बिताएगा

दूसरों के लिए फिर मिट जाएगा ,

कभी खुद के लिए कुछ नही चाहेगा ,

इसलिए अपने अस्तित्व को ,

हमेशा कायम रख पाएगा ।।

-रोशन वत्स

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50 मिनट पहले