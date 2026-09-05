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विदाई गीत: बाबुल की बगिया सूनी कर चली

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            आँचल में भर कर प्यार चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबुल की बगिया सूनी कर चली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाडो हमारी आज पराई हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोती आँखों से विदा कर चली...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँचल में भर कर प्यार चली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस आँगन में गूंजी थी कलकारियां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ चली वो सखियाँ और क्यारियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया, खिलौने सब पीछे छूट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन के हसीन वो सपने रूठ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देहलीज़ लांघ के वो अपने घर चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबुल की बगिया सूनी कर चली...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया का रो-रोकर बुरा हाल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया के दिल में उठा ये मलाल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस हाथ को पकड़ा था कल लाड से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हाथ सौंप दिया किसी और के हाथ में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों में समेटे वो सारा संसार चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबुल की बगिया सूनी कर चली...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा सुहागन रहो, यही है दुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया घर-आँगन महके, जो तुम्हारा हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ मिले तुम्हें जीवन में अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ससुराल में बरसे सदा ऐसा ही प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआओं का आँचल सिर पर तान चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाडो हमारी आज पराई हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोती आँखों से विदा कर चली...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँचल में भर कर प्यार चली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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