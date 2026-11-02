इस वसुधा का कण-कण पुलकित मंगल गान सुनाता है

प्रखर तेज से दीप्त भाल हो पग में गति का वास रहे

हृदय पटल पर केवल केवल विजय-लक्ष्य की आस रहे

विघ्न-बाधाएँ कोटि-कोटि हों सम्मुख आकर आज खड़ीं

भीतर की हुंकार जगाओ टूटेगी यह दमन-कड़ी



तिमिर-जाल यह छिन्न-भिन्न हो आलोकित हो धरा सकल

सत्य-मार्ग पर बढ़ते जाना तजकर मन का मोह-सकल

शौर्य-सूर्य का उदय गगन में नव-प्रभात का दूत बने

कर्म-योग का पावन चिंतन जीवन का अनुभूत बने



अरि-दल सम्मुख नत-मस्तक हो देख तुम्हारा रूप विकट

काल-चक्र भी थमे अचानक आये जब यह क्षण अति-निकट

ध्वज गौरव का फहरे नभ में मस्तक कभी न झुकने पाये

राष्ट्र-आरती के स्वरों में यह जीवन अर्पित हो जाये



संकल्पों में वज्र-शक्ति हो वाणी में पीयूष-प्रवाह

पथरीली राहों पर भी हो पग-पग पर नूतन उत्साह

सुप्त चेतना जागृत कर अब तम का अंत सुनिश्चित कर

भाग्य-लेख को बदल स्वयं ही पौरुष का तू परिचय भर



गिरि-श्रृंगों पर विजय-केतु का फहराना ही धर्म यहाँ

कायरता का लेश न होवे केवल गूंजे कर्म यहाँ

रक्त-बिंदु जो गिरे भूमि पर वह क्रांति का बीज बने

कोटि-कंठ का महाघोष यह गगन-भेद की रीति चुने



अचल हिमालय-सा गौरव हो सागर-सा गम्भीर हृदय

विपदाओं की झंझाओं में तनिक न होवे मन विस्मय

अंतिम श्वास रहे जब तक भी तब तक केवल युद्ध रहे

सत्य-सनातन न्याय-मार्ग यह सर्वदा ही विशुद्ध रहे



युग-परिवर्तन की वेला में तुम ही महा-विधाता हो

इतिहासों के स्वर्णिम पृष्ठों के तुम ही निर्माता हो

शिथिल न होने पाये उर की अग्नि सुलगती जो भीतर

सिंधु लांघकर बढ़ते जाना बनकर तुम अजेय प्रखर



ज्ञान-खड्ग हाथों में लेकर अज्ञानता का नाश करो

संस्कृति के पावन मूल्यों का जन-जन में परकाश करो

कोटि सूर्य सम तेज तुम्हारा तप्त कंचन सा चमके

अन्यायी के गढ़ का कंगूरा भय से थर-थर दमके



पूर्वजों का पुण्य-प्रताप तुम्हारी धमनियों में बहे

स्वाभिमान का यह अनुपम धन संकट में भी अक्षुण्ण रहे

श्रम-सीकर से सींच धरा को शस्य-श्यामला रूप दो

मूर्छित पड़ी हुई सृष्टि को नव-चेतना का भूप दो



त्याग-तपस्या की ज्वाला में तपकर ही कुंदन बनना है

अनाचार के इस मरुथल को वीर ! तुम्हें नंदन करना है

मृत्यु-देव भी सम्मुख आकर थर-थर काँपे देख तुम्हें

अमरत्व की अमर कहानी लिखनी है अब आज तुम्हें



इस वसुधा का कण-कण पुलकित मंगल गान सुनाता है

दिग-दिगंत में शौर्य तुम्हारा विजय-दुदुंभी बजाता है

परम-सिद्धि की इस वेला में पूर्ण हुआ संकल्प तुम्हारा

नत-मस्तक है आज विधाता धन्य हुआ यह राष्ट्र हमारा



— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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