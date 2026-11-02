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अब कौन सांत्वना दे आकर

Rohit Sharma

Rohit Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सूनी बैठी आज किवाड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोती घर की टूटी साड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे की आग भी ठंडी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की गति अब मंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों का पानी सूख गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कुछ भारी टूट गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में सन्नाटा पसरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख का यह दरिया गहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कौन यहाँ हँसकर बोलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख की गाँठें खोलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी की साख उदास खड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपदा की घड़ी यह बहुत बड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुदन कर रही बूढ़ी माई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी यह कठिन घड़ी आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहम गया है छोटा बच्चा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता था जो सबसे सच्चा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों की मिट्टी रोती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसलें अब आँसू बोती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैल खड़े हैं गर्दन डाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ गए हैं हाथ में छाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
था जो इस घर का उजियारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट गया वह भोर का तारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट गया सब साज-सँभाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य ने ऐसा पासा डाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसी आकर मौन खड़े हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं के साए बड़े हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांत्वना के सब शब्द अधूरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ हुए अरमान वे पूरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की लाठी भारी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पर ही पड़ती बारी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह घाव बहुत गहरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों का इस पर पहरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कौन सांत्वना दे आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की कोई बात सुनाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा ही अब गाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारा मन को भाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले गए तुम छोड़ अकेले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ लगे थे सुख के मेले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हुई यह सकल कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष बची बस आँखों में पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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