चेतना जब-जब हुंकारेगी, तख्त पलटेंगे सब इस बार।

न्याय-प्रासाद प्रमादित बैठा, बलि चढ़ती है सत्य सँवार।

स्वार्थ-विवाद बढ़ा है जग में, टूट रहा अस्मिता-विहार॥



आलोकित घर घिरने आया, रजनी का यह क्रूर प्रहार।

मौन-हुक्म से कलम थमी है, काल-विषैला है संसार॥



चेतना निश्छल ताप सह रही, पुण्य-शिखा पर तिमिर-दुराचार।

मद-अंधे शासक सुन ले रे, मौन नियति का रथ तैयार॥



सत्य-लौ को जो बुझा सके रे, जन्मा नहीं कोई बलकार।

तपोमयी यह राख की ढेरी, अंत बनेगी तीव्र अंगार॥



काँच-महल के वासी सुन लो, पत्थर मारो न सरकार।

जन-रोष की ज्वाला भड़केगी, मचेगा तब तो हाहाकार॥



चेतना जब-जब हुंकारेगी, तख्त पलटेंगे सब इस बार।

मर्दन सत्य का काल-गति को, कभी नहीं होगा स्वीकार॥

— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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30 मिनट पहले