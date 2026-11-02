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श्रम-साधना की परिणति पावन

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            नव प्रभात का तेज प्रखर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु-दलित यह धरा प्रमुदित है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंटक-पथ पर बढ़े चरण हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दृढ़ संकल्प-करण हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम का संहारक उदित हुआ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-सनातन मुखरित हुआ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय का बंधन छिन्न हुआ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवल सवेरा खिन्न हुआ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण-भेरी का नाद प्रचंड है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्तक पर जय-तिलक अखंड है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुजबल में असीम हुंकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरि-मर्दन का शुभ सत्कार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल-चक्र को मोड़ दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्भेद्य दुर्ग को तोड़ दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषार्थ का ध्वज लहराया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौरभ चहुँदिश फैलाया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि-परीक्षा में जो तपे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ही जग में अमर छपे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट में जो अविचल ठाढ़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके यश के कीर्ति-कवाड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्नों का पारावार तजा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य का नूतन शंख बजा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रमिक स्वेद का मिला सुफल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चय ही यह अति विमल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार पर ज्योति भारी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो न्याय की परम सवारी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्यायी का दर्प ढहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय-सिंधु का प्रवाह बहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम-साधना की परिणति पावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मरु में बरसे सावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य-पुंज का प्रतिफल आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-उपवन में हर्ष समाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता वीरों का सम्मान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाती धरती मंगल-गान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता भारत का सम्मान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोटि-कंठ का एक स्वर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय-मुकुट पावन प्रखर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्यमेव जयते का नारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुंजित करता विश्व सारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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