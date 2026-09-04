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मतलब का मेला और अकेला इंसान

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            जब जेब में पैसा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कहते हैं "तुम हमारे हो।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़िल में इज़्ज़त मिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सबकी आँख के तारे हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरा वक्त आते ही देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब असली रंग दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साये की तरह साथ थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रास्ता बदल कर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तेदार भी बदल गए सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अच्छे दिनों में आते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दु:ख की घड़ी में छोड़ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बढ़-चढ़कर अपनाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया मतलब का मेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ खड़ी थी कल तक जहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वो इंसान अकेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद तो तब हो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घर से भी ताने आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कुछ काम करो, क्यों बैठे हो?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप भी यह कह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर टूटना मत इस मुश्किल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वक्त भी एक दिन बदलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज तुम्हें दुत्कार रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उनका भी सिर झुकेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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