आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Geet: Sadhna ki Dehri
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

गीत: साधना की देहरी

Rohit Sharma

Rohit Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम्हारे मौन अधरों की कहानी जानते हैं हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय के रीते घट का वो पानी जानते हैं हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही जग हमारी प्रीत को अपराध लिख डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी वंदना की हर निशानी जानते हैं हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती रेत पर जो एक सावन बूँद गिरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी याद बनकर वो मेरे अंतस में फिरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी हार पर ये जग भले ही आज हँसता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सूखी हुई उस डाल से ही कोंपल खिलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सूने झरोखे पर बंधा वो सूत्र साक्षी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी राह तकती आँख का हर चित्र साक्षी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिया था नाम जिसका साँस की हर एक हलचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी साधना का वो अकेला मित्र साक्षी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहाकर नाव काग़ज़ की जो तुम तक भेज दी मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा की कठिन वो धूप हँसकर झेल ली मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी का वेग ही जब मोड़ ले आया पराजय पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तटों की रेत पर फिर अपनी क़िस्मत लिख दी मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदीप की लौ जो तुम बिन रात भर जलकर सुलगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा के हर झोंके से वो सहम कर और जगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुला पाया नहीं तुमको मेरा यह चित्त भी पल भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दूरी ही अब रूह की जागीर लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree