गीत: नव प्रभात का आह्वान

उठो, हुआ यह नव विहान,

करो राष्ट्र का तुम उत्थान।

अंधकार का नाश करो अब,

फूंक रहे प्रभु विजय-शान॥



तिमिर-जाल सब छिन्न हुआ है,

नूतन स्वर्णिम सूर्य उगा है।

कर्तव्य-पथ पर कदम बढ़ाओ,

सुप्त भाग्य अब जाग उठा है।

ज्ञान-दीप से करो प्रकाशित,

मन का पावन मंदिर-प्राण॥



कर्म-योग की पावन अवनी,

श्रम-बिंदु से सींचो धरणी।

सत्य, धर्म का मार्ग न तजना,

सार्थक हो जीवन की करणी।

विश्व-पटल पर गूंज उठे फिर,

भारत माँ का कीर्ति-गान॥



— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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एक घंटा पहले