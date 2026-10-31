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भटक रही अंतस की प्यासा।

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            अंतर्ज्वाला विकल दहकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतन-सत्ता मौन सिसकती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय-शून्य में तिमिर विहँसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल-व्याल बन मन को डसता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति-नटी का क्रूर अट्टहास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोख रहा अंतस का उच्छ्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृति-कणिका बन शूल चुभ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य गगन में तड़ित् दुभ रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोचन से जो ढलका नीरद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे न सका वह सुख का पारद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु-धार बन बही विभावरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल भई सृष्टि की चातरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन-एकांतिक गिला हृदय का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिश्र-राग यह विरह-उदय का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सम तुम हो, अलख-अगोचर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक रहा मन बनकर चर-अचर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण-स्पंदन विथकित-व्याकुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसें लेतीं विरह-व्याकुल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलय-समीर सुलगती बन अलि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय-कमल की बिखरी पंखुरि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभंगुर इस जग का मेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणी आया यहाँ अकेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया-जाल विनिर्मित सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती केवल दुख की धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ सिस्टर, तुम सम तुम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महा-शून्य के भीतर तुम हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा न अब तक द्वैत-कुहासा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक रही अंतस की प्यासा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरा मानस-मुकुर अभागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोया भाग्य न फिर से जागा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनाहत-नाद विलीन हुआ अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन-महाव्रत लीन हुआ सब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 minutes ago

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