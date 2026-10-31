भटक रही अंतस की प्यासा।

अंतर्ज्वाला विकल दहकती,

चेतन-सत्ता मौन सिसकती।

हृदय-शून्य में तिमिर विहँसता,

काल-व्याल बन मन को डसता।



नियति-नटी का क्रूर अट्टहास,

सोख रहा अंतस का उच्छ्वास।

स्मृति-कणिका बन शूल चुभ रही,

शून्य गगन में तड़ित् दुभ रही।



लोचन से जो ढलका नीरद,

दे न सका वह सुख का पारद।

अश्रु-धार बन बही विभावरी,

व्याकुल भई सृष्टि की चातरी।



मौन-एकांतिक गिला हृदय का,

मिश्र-राग यह विरह-उदय का।

तुम सम तुम हो, अलख-अगोचर,

भटक रहा मन बनकर चर-अचर।



प्राण-स्पंदन विथकित-व्याकुल,

साँसें लेतीं विरह-व्याकुल।

मलय-समीर सुलगती बन अलि,

हृदय-कमल की बिखरी पंखुरि।



क्षणभंगुर इस जग का मेला,

प्राणी आया यहाँ अकेला।

माया-जाल विनिर्मित सारा,

बहती केवल दुख की धारा।



मैं हूँ सिस्टर, तुम सम तुम हो,

महा-शून्य के भीतर तुम हो।

मिटा न अब तक द्वैत-कुहासा,

भटक रही अंतस की प्यासा।



बिखरा मानस-मुकुर अभागा,

सोया भाग्य न फिर से जागा।

अनाहत-नाद विलीन हुआ अब,

मौन-महाव्रत लीन हुआ सब।

— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

34 minutes ago