अहं भाव पर दोहे

अहं मिटा कर शून्य हो, तज दे द्वैत-विकार।

खोया जब तू स्वयं में, बचा शुद्ध साकार।।

— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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एक घंटा पहले