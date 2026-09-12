आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aaj ka Door...
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आज का दौर...

Rohit Sharma

Rohit Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वो दूरियाँ मीलों की भी जिन्हें कभी न डराती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कच्चे रास्तों की धूल भी जिनके हौसले बढ़ाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न गाड़ी थी, न चिट्ठी थी, न कोई साधन पास था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर दिल में मिलने का एक अटूट विश्वास था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर-दूर से पैदल चलकर लोग गले मिल जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बहुत था पास सभी के, सब -कुछ बाँट के खाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आज का दौर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो साधन आज हज़ारों हैं जो पल में दुनिया दिखाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वही साधन इंसानों को इंसानों से दूर ले जाते हैं।हाथों में मोबाइल थामे सब अपनी धुन में चूर यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास खड़े हैं फिर भी देखो, हर एक शख़्स मजबूर यहाँ।कोई न किसी की चिंता करता, सब अपनी माया बुनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहाँ लोग ठहरकर, किसी ग़ैर की दास्ताँ सुनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसी दूरी है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल तक ज़िगर के टुकड़े थे, आज वही अनजाने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया तो बहुत आगे बढ़ गई, पर रिश्ते हुए पुराने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ पाकर भी इंसान आज अपनी कहानी रोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ बहुत है बाज़ारों में, पर कोई न अपना होता है:
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
55 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree