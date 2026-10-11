खुद को जानने की चाह मेरी और आबाद हुई।

मैं दस्तक देता रहा, वो दूर जाती रही

ख़ामोशियां भी मजाक उड़ाती रही;

चाह थी सुकून की, यूं ही समय वार दी

मंज़िल तक पहुँचने में नींद भी दुश्वार की।



जतन सारी लोगों की ज़ुबानी हुई

निकम्मो से शुरू मेरी कहानी हुई;

ग़र कोई खता हुई, तुझको पाने की चाह हुई

मेरी हर कोशिश नाकामयाब हुई।



ज़माने की फ़िक्र नहीं, न अपनो की बात हुई

खुद में ही सिमटे रहे, अब दूरी का अहसास हुई;

टूटा तो तब भी नहीं, न आज मेरी हार हुई

खुद को जानने की चाह मेरी और आबाद हुई।

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एक घंटा पहले