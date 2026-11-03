वो भी बहुत ही सस्ती में...

डूबने जा रहा है, वो भी मस्ती में

चुप बैठे हैं यहां के लोग,

और आग लगी है बस्ती में

बिक रही है औकात,

वो भी बहुत ही सस्ती में...





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एक घंटा पहले