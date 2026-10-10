ख़्वाब कुछ पलते रहे, हम रात भर जागते रहे।

वो चौदवीं के चाँद-से आ गए फ़लक पर,

हम अपलक खड़े बाम से उन्हें ताकते रहे।



बेख़ुदी बढ़ती रही, और शब ढलती रही,

ख़्वाब कुछ पलते रहे, हम रात भर जागते रहे।





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एक घंटा पहले