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यह ब्रिटिश स्टाइल भी क्या चीज है !

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                            ऑफिस में लोगो अब रावण जैसे दिखते हैं, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ब्रिटिश अंदाज़ में— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत, संयत, और भीतर से हल्की‑सी नाराज़गी लिए हुए। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बीबीसी का कोई एंकर कह रहा हो— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“स्थिति नियंत्रण में है… पर असल में नहीं है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चेहरा कहता— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कंपनी पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है,” 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा धीरे से जोड़ देता— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हालाँकि वेतन संरचना पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।” 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीसरा मुस्कुराकर बोलता— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“टीमवर्क हमारी ताकत है,” 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चौथा फाइलों के पीछे फुसफुसाता— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्रेडिट तो मेरा ही जाएगा, यह तो तय है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगो के चेहरे भी बड़े ब्रिटिश ढंग से बदलते हैं— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक डायवर्सिटी वाला, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सस्टेनेबल वाला, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बराबरी  वाला, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक ऐसा जो हर मीटिंग में बस यही कहता है— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बस शांत रह के काम में लगे रहो,” 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबकि टारगेट की आग पीछे धधक रही होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑफिस की राजनीति भी BBC‑टोन में चलती है— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीधे नहीं बोलेंगे, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस विनम्रता में लिपटा तंज छोड़ देंगे। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आइडिया तो अच्छा लगा ” 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतलब—“इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं है।” 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बाद में देखते हैं इसको ,” 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतलब—“कभी नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी‑कभी लगता है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर रावण लंदन आता, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बीबीसी पर इंटरव्यू में कहता— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरे दस सिर काफी थे, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इन ऑफिस वालों के तो 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घंटे नए चेहरे उग आते हैं— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज के।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगो, ऑफिस और राजनीति— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों की यही ब्रिटिश कहानी है: 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे जितने बढ़ते जाते हैं, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई उतनी ही विनम्र रूप से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृष्ठभूमि में गायब हो जाती है।..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रमेश मेंदीरत्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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