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अहसान है इस मौत का

Reshma Kumari

Reshma Kumari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सूर्य के छुपने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतज़ार है भोर के होने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा आई है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूम लूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मौसम का थोड़ा नूर लूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा नाचूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखों से इसे निहार लूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मिलन न हो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं न रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक तू याद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी निराशा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ ही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदा होने का एहसास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछड़ने में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन का एहसास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर ग़म न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रुकने का—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रोशनी कभी दिखे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा कभी बहे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ कभी लहराए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर कभी नाचे नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहसान है इस मौत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे हर पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदा रखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे जीने का सलीका सिखाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब तेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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