आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Nandalala : Mamata me bandha Anant : Prateekatmak Vatsalya Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

धेनु-नयनों में वात्सल्य के, उज्ज्वल दीप जलाते हैं

Renu Malviya

Renu Malviya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नवनीत-कर में चंद्र छिपाए, नंद-द्वार मुसकाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील-वपु पर पीताम्बर की, विद्युत्-रेख सजाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नूपुर की रुनझुन में जैसे, वेद-मंत्र झरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हे चरणों के स्पर्श से, त्रिभुवन स्वयं निखरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन में माँ का मन पाकर, अधरों पर मुसकाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मटकी फूटी तो अंतर के, बंद कपाट खुल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दधि की श्वेत सुधा में जैसे, चंद्र-बिंब लहराता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण-अधर जब वेणु धरें, शून्य स्वयं स्वर पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया की अँगुलि थामे चलते, त्रिभुवन-नाथ लजाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल की धूलि माथे धरकर, देव स्वयं हरषाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यशोदा की एक झिड़की पर, जगदीश्वर सिर झुकाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता के सूक्ष्म सूत्रों में, अनंत स्वयं बँध जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदंब-छाँह में बाँसुरिया की, मधुर सुधा बरसती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना की नील लहरियों पर, चंद्र-रेखा हँसती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोप-गृहों की निद्रा टूटे, ग्वाल-बाल मुसकाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम की बाँसुरी बजे, दिशि-दिशि प्राण जगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धेनु-नयनों में वात्सल्य के, उज्ज्वल दीप जलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बछड़ों की उछलती छाया में, बाल-सूर्य मुसकाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर-पंख जब शीश सजे, नभ का मुकुट लजाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम-वपु पर मेघ उतरकर, प्रेम-सुधा बरसाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन-चोर नयन उठाकर, जब मैया को भरमाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब निर्गुण के गूढ़ रहस्य भी, सगुण रूप धर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको योगी ध्यान न पाते, वह गोद में सो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जगत् ‘परब्रह्म’ कहता, माँ का ‘लाला’ हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही कृष्ण-लीला—जहाँ ब्रह्म, प्रेम के सम्मुख हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अनंत माँ की गोद में, अपना विराट् भूल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक की किलकारी में जब, ओंकार स्वयं झरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यशोदा के आँचल में तब, सम्पूर्ण जगत् सँवरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
35 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree