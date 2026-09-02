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साठ का पाठ

Ravindra Mishra

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                            साठ का पाठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लिया साठ वसंत की गिनती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ जेठ की दुपहरी सी तपती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भादो सी मूसलाधार बरसती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पूस की ठण्ड सी ठिठुरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सावन सी हरी भरी रहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसीन की धूप थी चिचिलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमकता चाँद नाक पर ऐनक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचा विद्यापीठ, भूलते भागते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने पकड़ने, गाने मन के गीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वारपालिन कौतूहलवश पूछती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप भी एडमिशन लेने आये हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हाँ कहते ही ठहाका लगाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजूबेपन से साक्षात्कार समझते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हाल पर मन ही मन मुसकुराते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एडमिशन हॉल की तरफ बढ़ जाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाँचकर्ता सनद देख जड़ता छिपाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिचय जब देता, सहपाठी ऊब से जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक मेरा भूगोल देख इतिहास पूछते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज ज्ञान बताने को प्रश्नबाण चलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छात्रत्व का नित एहसास कराते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब मालूम है जन्नत की हक़ीक़त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर दोज़ख से क्यों घबराते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गए माघ, अब उन्तीस दिन बाकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरकश में बाण सुरक्षित आगे बढ़ जाते !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ रवीन्द्र कुमार मिश्र
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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