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ये कैसी खामोशी है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            खाँसती हूँ तो पानी देते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश हो तो छाता देते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे डाँटते तो भी ठीक था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हक़ भी तुमसे छिन गया है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ये खामोशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताओ, मैं क्या करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे बात किए बगैर, ये साँस भी कहाँ पूरी हो रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती मेरी हो तो सज़ा दे दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठी हूँ तो कोई वजह दे दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकवा है तो खुलकर कह दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहो तो मुझसे लड़ भी लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर यूँ चुप रहकर मुझे हर पल सज़ा मत दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी चुप्पी में जाने कितनी आवाज़ें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किस-किस आवाज़ का जवाब दूँ, ये तो बता दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आदत सी हो गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात तुम्हारी याद हो गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सामने नहीं होते हो तो भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही मेरी बात हो गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ये दूरी किस नाम की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही बता दो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसी खामोशी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हारी खामोशी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर खुशी अनजान हो गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश आती है तो छत याद आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी हवा चले तो तुम्हारी बात याद आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया पूछती है… क्यों उदास हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें क्या पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी चुप्पी ही हर बार याद आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना सा कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तो फिर से डाँट दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मेरा हाथ थाम लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे नाराज़ हो तो नाराज़गी बता दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर यूँ खामोश रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हिस्से की हर आवाज़ मत छीन लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे गुस्से में भी अपनापन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी डाँट में भी एक सहारा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जो कुछ नहीं कहते तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो सबसे बड़ा इशारा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे आज भी तुम्हारा इंतज़ार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बताओ, मैं क्या करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल को कैसे समझाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खामोशी को कैसे अपनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बोलो तो मैं सारी उम्र सुन लूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम रूठो तो उम्रभर मना लूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यूँ चुप मत रहो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना मैं खुद से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा पता ना पूछती रह जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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