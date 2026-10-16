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वक्त अगर दीवार उठाए, राह बदलनी पड़ती है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दिल में उठते तूफ़ानों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर सहना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से के आँसू को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद में रखना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की पीड़ा मन में रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने सपने दफ़्न किए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने झूठे अरमान लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सपनों से दर्द मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप ही रहना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही विश्वास के ख़ातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से लड़ना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में बरसात ठहरी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों पर चुप्पी छाई हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के सूने आँगन में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की पुरवाई हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जग के सम्मुख आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोर से हँसना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर चाहे टूट रहे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर बचना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों की ख़ातिर अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही कहना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन की व्यथा छिपाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको हँसाना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको अपना मान लिया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे दूरी सहकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दिल को लाख समझाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप भी रहना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त अगर दीवार उठाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह बदलनी पड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सारी व्याकुलता को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग में जलना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इच्छा पूरी हो, ऐसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ मुक़द्दर होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पाने की चाहत में तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ खोना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात अँधेरी कितनी भी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाख निराशा घेर रही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आश जगाना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की लड़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं ही लड़नी पड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर उठने की ख़ातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म भुलाना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैन-जल ढरकना चाह रहे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी संयम रखना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में चाहे लाख समंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ख़ुद में रहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की इस कठिन डगर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य ही साथी बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से भी जीतेंगे हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ुद भी लड़ना पड़ता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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