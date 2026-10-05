शिकवा तेरे तक न पहुँचे

तेरी आँखों में जो देखा, वही मय समझ के पी ली,

मेरी प्यास को मगर फिर कोई शाम तक न पहुँचे।



तूने मुस्कुरा के देखा, तो बहक गया था मौसम,

मेरी प्यास का किस्सा तेरे नाम तक न पहुँचे।



मैंने चाहा तुझको इतना कि खुदी भी भूल बैठा,

मेरी चाहतों की आहट तेरे इल्ज़ाम तक न पहुँचे।



तेरी एक नज़र के बदले मैं जहाँ लुटा भी दूँ,

मगर मेरा कोई शिकवा तेरे कान तक न पहुँचे।



तू रहे हमेशा महफ़ूज़ मेरी दुआओं में,

मेरी कोई बद-दुआ भी तेरे मक़ाम तक न पहुँचे।

-रतन कुमार कैथवास

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34 मिनट पहले