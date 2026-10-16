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प्रयाग - यहाँ प्रायश्चित करने जरूर आना

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बेशक बेशर्मी हो स्वार्थ के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मन में छल का हो ठिकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में जाकर एक दिया जलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब गंगाजल से पाप धुलाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भूखे के हिस्से का अन्न खाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दान-पुण्य में नाम कमाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी मेहनत से महल बने हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी को दरवाज़े से लौटाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब न्याय की कुर्सी पर बैठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय का लिखने लगो फ़साना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सच को झूठों के हाथों बेचो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और झूठ को सच बतलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब माँ की आँखों में आँसू हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाप के सपने चूर हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने ही अपनों के हाथों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों के सारे नूर लुटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब किसी ग़रीब की आह लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चैन से न कटे ज़माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कर्म तुम्हारे सामने आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुश्किल हो मुँह दिखलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर याद रहे, ऐ दुनिया वालो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पाप का कोई हिसाब भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर-मस्जिद में सिर झुकाने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा इंसान का व्यवहार भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर की मूरत क्या बोलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ज़िंदा इंसान करे पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे को रोटी, दुखियारे को सहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही धर्म है, यही सच्चा उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपने कर्म सुधारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तीर्थों में शीश झुकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका हक़ छीना है तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले उसका हक़ लौटाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ प्रायश्चित करने ज़रूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर को क्या भेंट चढ़ाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब इंसान से ही की है बेईमानी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले इंसानियत का फर्ज़ चुकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नम आँखों का विश्वास जीत कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर यहाँ प्रायश्चित करने आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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