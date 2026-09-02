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मेरे साथ चलोगे

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            तुम कहाँ तक मेरे साथ चलोगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर नहीं जाना है क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तुम्हें क्या हो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय देखो ज़रा, रात होने को आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाहो तो तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर इतनी दूर मेरे साथ आने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर क्या वजह है, बताओ ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हँसकर बोली…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“घर तो जाना है, मगर अभी मन नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ चलने में जो सुकून है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी और रास्ते में नहीं है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा… “लोग क्या कहेंगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बोली… “लोगों का काम ही कहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तो बस आज तुम्हारे साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और चलना है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करणी माता मंदिर के पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हींग वाले पताशी खाना है |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने फिर घड़ी की ओर इशारा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“देखो, रात बहुत हो गई है,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुस्कुराकर बोली…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“रात तो रोज़ होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बस तुम्हारे साथ होने वाली है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा… “चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बोली… “इतनी भी जल्दी क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो कुछ बातें बाकी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो एक गहरी बात बाकी है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पूछा… “कहाँ तक चलोगी मेरे साथ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चुप रही, बस मुस्कुराती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद जवाब उसके होंठों पर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आँखें कुछ और कह रहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैंने कहा… “घर नहीं जाना है क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बोली… “जाना तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम्हारे साथ चलने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शाम अभी कहाँ ढली है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने आख़िरी बार पूछा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम चाहो तो तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो धीरे से बोली…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“घर तक तो छोड़ दोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसके बाद जो रिहाई मिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका क्या करोगे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी साथ छोड़ दोगे क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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