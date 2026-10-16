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मैं क्यों लिखता हूँ

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहलहाती फ़सलों के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनतकश हाथों के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौजवान नस्लों के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज, कल और परसों के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि यूँ कहूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कई बरसों के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नया कर गुज़रने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझती हुई उम्मीदों के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में पलते ख़्वाबों के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता खोजते क़दमों के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटकते हुए जवाबों के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ालीपन को भरने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटकर फिर सँवरने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारकर भी निखरने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लिए जिनके पास आवाज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके हिस्से में कोई आग़ाज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके सपनों का कोई हमराज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके जीवन में ख़ुशियों का राज़ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके होंठों पर मुस्कान धरने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके ज़ख़्मों पर मरहम लगाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत लोग लिखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नाम और यश के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालियों की गूँज और वाहवाही के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता की ऊँची परछाईं के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई चेतना जगाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरों को आईना दिखाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ के तिलिस्म को मिटाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम के सम्मान के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे पेटों को अन्न के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बच्चे को शिक्षा के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जीवन को गरिमा के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत की दीवारें गिराने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों में मोहब्बत उगाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेदभाव की बेड़ियाँ मिटाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्यता की क्रांति के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय के प्रतिकार के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवयुग के निर्माण के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम को मशाल बनाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौन को आवाज़ दिलाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई हुई व्यवस्था को जगाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँस का अर्थ सीने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने समय का सच कहने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कल से कुछ कहने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह लेखन महज़ अल्फ़ाज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने का प्रमाण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कलम मेरी प्रतिबद्धता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हर अक्षर एक अभियान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुरस्कार के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अपने प्रचार के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उस दुनिया के निर्माण के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ इंसान इंसान के काम आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर चेहरे पर विश्वास मुस्काए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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