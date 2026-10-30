आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Main khoyi huyi kashti ke naam,lautne ka paigaam likh raha hun
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मैं खोई हुई कश्ती के नाम, लौटने का पैग़ाम लिख रहा हूं

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            खोई हुई कश्ती के लिए, एक पैग़ाम लिख रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों के सीने पर ठहरा, अपना मुक़ाम लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज के डूबने की प्रतीक्षा में सब रुके हुए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं डूबती हुई शाम में भी, सुबह के ख़्वाब लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लौटकर नहीं आए, उनके नाम सलाम लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहिल पे खड़े लोग अभी, तूफ़ानों का हिसाब करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों से बचने की ख़ातिर, मौसम के सवाल करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे ख़बर कि दरिया में कितने इम्तिहान पलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीच भँवर में होते हैं, वही रास्ते बदलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं डूबने के डर से नहीं, लड़ने का अंजाम लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज भी ढलता है आख़िर, रातों का पहरा आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उजाले के पीछे भी, अँधियारा नज़र आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जो दीप जलाते हैं, वे कब हार मानते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक़्त की आँखों में देखें, वे कब राह बदलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अँधेरे की पेशानी पर, रोशनी का नाम लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्ती अगर खो गई तो क्या, दरिया अभी भी बाक़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने में हौसला ज़िंदा है, मंज़िल की प्यास बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए पतवारों से भी, कुछ रास्ते निकलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज किनारों पर ठहरे, कल लहरों से भिड़ेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हार के मलबे से उठकर, जीत का इंतज़ाम लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सूरज के डूबने तक, यूँ ही प्रतीक्षा करते रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं लहरों के बीच खड़ा हूँ, तुम साहिल पर ठहरे रहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किसकी होगी जीत, इसका फ़ैसला वक़्त करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका हौसला तूफ़ानों में इतिहास नया लिखेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खोई हुई कश्ती के नाम, लौटने का पैग़ाम लिख रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
50 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree